Бабченко-2: в Києві інсценували замовне вбивство адвоката. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n129565-babchenko-2-v-kyievi-inscenuvaly-zamovne-vbyvstvo-advokata.html

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Замовне вбивство адвоката попередили у Києві. Для цього днями силовики втілили інсценування вбивства. Організатор отримав фотозвіт як доказ виконаного замовлення, після чого його затримали під час розрахунку з виконавцем «убивства».

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Суд вже арештував 47-річного жителя Стрия Львівської області, котрий був замовником убивства адвоката в Києві. Виконання цього «завдання» чоловік оцінив у 7 тис. дол., повідомляє сьогодні «Судова влада».

Відомо, що на початку жовтня правоохоронців сповістили про підготовку злочину та пошук кілера, після чого було встановлено особи жертви, організатора та виконавця замовлення. Метою вбивства адвоката було заволодіння його майном.

За даними прокуратури Львівської області, замовник надав кілеру інформацію про жертву, її розпорядок дня, пересування та майно, а також відповідні фото. Такі подробиці про адвоката він дізнався від коханки, яка раніше перебувала у шлюбі з жертвою.

Згідно з ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене на замовлення) організатору загрожує від 10 років ув’язнення до довічного.

Нагадаємо, на початку листопада в Києві затримали жінку, котра замовила кілеру вбивство коханки свого чоловіка. Її життя замовниця оцінила в 10 тис. дол.