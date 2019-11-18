Хілларі Клінтон, фото: Ali Shaker/VOA

https://racurs.ua/ua/n129564-dym-ta-ulamky-litak-z-gillari-klinton-zdiysnyv-ekstrenu-posadku-u-nu-yorku.html

Ракурс

Літак з екс-держсекретарем США та колишнім кандидатом у президенти Гілларі Клінтон на борту у неділю здійснив екстрену посадку.

Loading...

Літак компанії American Airlines рейсу 2144 прямував з Нью-Йорка до Вашингтона, проте змушений був повернутися до аеропорту «Ла Ґвардія», з якого вилетів, через технічні проблеми, повідомляє CNN з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що в польоті літак почало трясти, а наземний персонал аеропорту побачив дим та виявив на землі металевий уламок.

Зрештою пасажири змогли продовжити політ на іншому літаку.

У Клінтон цю ситуацію наразі не коментують.

Клінтон була держсекретарем США в часи президентства Барака Обами в період з 2009 по 2013 роки. На президентських виборах 2016 року вона була головним суперником чинного президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Трамп у квітні цього року заявляв, що Генпрокурор США вивчає «неймовірні» та «надзвичайні» факти зв’язків між Клінтон та Україною.