Хиллари Клинтон, фото: Ali Shaker/VOA

https://racurs.ua/n129564-dym-i-oblomki-samolet-s-hillari-klinton-sovershil-ekstrennuu-posadku-v-nu-yorke.html

Ракурс

Самолет с экс-госсекретарем США и бывшим кандидатом в президенты Хиллари Клинтон на борту в воскресенье совершил экстренную посадку.

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Самолет компании American Airlines рейса 2144 следовал из Нью-Йорка в Вашингтон, однако вынужден был вернуться в аэропорт «Ла Гвардия», из которого вылетел, из-за технических проблем, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что в полете самолет начало трясти, а наземный персонал аэропорта увидел дым и обнаружил на земле металлический обломок.

В конце концов пассажиры смогли продолжить полет на другом самолете.

У Клинтон эту ситуацию в настоящее время не комментируют.

Клинтон была госсекретарем США во времена президентства Барака Обамы в период с 2009 по 2013 годы. На президентских выборах 2016 гола она была главным соперником действующего президента Дональда Трампа.

Напомним, Трамп в апреле этого года заявлял, что Генпрокурор США изучает «невероятные» и «чрезвычайные» факты связей между Клинтон и Украиной.