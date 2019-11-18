Россия сегодня должна передать Украине захваченные военные корабли, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129567-vozvraschenie-korabley-ukrainskie-buksiry-uje-v-rayone-ojidaniya-karta.html

Ракурс

Украинские буксиры сегодня в 4.00 прибыли в определенный район, где ожидают передачу кораблей ВМС Украины, захваченных Россией во время инцидента в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Этот район расположен в нейтральных водах на расстоянии 18 миль (33,3 км) к югу от побережья Керченского полуострова (мыса Опук). Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава наблюдательного Совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко.

В 10 милях (18,5 км) к востоку от этого места расположена точка, где почти год назад российские военные захватили украинские корабли, отмечает Клименко.

Вчера стало известно, что в этот район отправились украинские буксиры «Титан» и «Гайдамака», а также поисково-спасательное судно «Сапфир».

Украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Азовское море, 25 ноября 2018 года была обстреляны и захвачены российскими военными.

Напомним, в начале декабря 2018 года Генпрокуратура обнародовала поминутную реконструкцию захвата россиянами украинских кораблей.