Росія сьогодні має передати Україні захоплені військові кораблі, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129567-povernennya-korabliv-ukrayinski-buksyry-vje-v-rayoni-ochikuvannya-karta.html

Ракурс

Українські буксири сьогодні о 4.00 прибули у визначений район, де очікують передачу кораблів ВМС України, захоплених Росією під час інциденту в акваторії Керченської протоки у листопаді 2018 року.

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Цей район розташований у нейтральних водах на відстані 18 миль (33,3 км) на південь від узбережжя Керченського півострова (мису Опук). Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив голова спостережної Ради Майдану закордонних справ Андрій Клименко.

За 10 миль (18,5 км) на схід від цього місця розташована точка, де майже рік тому російські військові захопили українські кораблі, зазначає Клименко.

Вчора стало відомо, що до цього району вирушили українські буксири «Титан» і «Гайдамака», а також пошуково-рятувальне судно «Сапфір».

Українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу», котрі прямували з Одеси до Азовського моря, 25 листопада 2018 року була обстріляні та захоплені російськими військовими.

Нагадаємо, на початку грудня 2018 року Генпрокуратура оприлюднила похвилинну реконструкцію захоплення росіянами українських кораблів.