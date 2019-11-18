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Ляшку вручили підозру. Фото: Today.ua
Ляшку вручили підозру (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n129573-lyashku-vruchyly-pidozru-video.htmlРакурс
Олег Ляшко, колишній народний депутат і лідер Радикальної партії, отримав сповіщення про підозру. Після цього він пообіцяв прибувати на судові засідання в обов’язковому порядку, а також озвучив вимогу про реєстрацію кримінального провадження щодо можливої державної зради народного депутата від «Слуги народу» Андрія Геруса.
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Витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань йому вручили сьогодні в Бориспільській прокуратурі. Трансляцію з місця подій вів у Facebook Андрій Лозовий, соратник Ляшка.
Йдеться про розслідування за фактом бійки Ляшка з Герусом в аеропорту «Бориспіль», що сталася 6 листопада. Тоді Ляшко звинуватив Геруса в лобіюванні російських інтересів через ініціативу поновлення поставок російської електроенергії до України. При цьому Герус звинуватив Ляшка в роботі на олігарха Ріната Ахметова.
За фактом цих подій було відкрито кримінальне провадження про погрози та насильство стосовно державного діяча. За словами адвоката Геруса, Ляшку «світить» до 7 років ув’язнення.
Герус також стверджував, що за правку, яка дозволяє імпорт електроенергії з Росії, у 2017 році голосувала й парламентська фракція Радикальної партії Ляшка.
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