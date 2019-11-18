Росія повернула Україні захоплені кораблі. Фото: flickr.com

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Сьогодні катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» Військово-морських сил України, котрі 25 листопада в 2018 року були обстріляні, а потім захоплені під час виходу з Керченської протоки військовими Російської Федерації, передали Україні. У Москві заявили, що кораблі передали на «відповідальне зберігання», оскільки вони є «речовими доказами» у кримінальному провадженні щодо нібито незаконного перетину російського кордону.

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Прокуратура Борисполя вручила колишньому нардепу та лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку підозру. Правоохоронці розслідують бійку Ляшка з народним депутатом від «Слуги народу» Андрієм Герусом в аеропорту «Бориспіль», що сталася 6 листопада.

ДБР скерувало до Генпрокуратури повідомлення про підозру колишньому президенту України Петру Порошенку. У відомстві заявили, що підозра стосується розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

Міністр економіки Тимофій Милованов перерахував критерії підприємств, які не можна приватизувати. За його словами, варто заборонити продавати порти, вокзали та критичну інфраструктуру. Урядовець відзначив, що обсяги ресурсів і активів, які важливі і стратегічні, залишаться у власності держави.

Російська корпорація «Газпром» направила українській компанії «Нафтогаз» офіційну пропозицію укласти контракт на рік. У Москві очікують оголошення позиції України щодо її готовності напряму купляти російський газ з 2020 року. Україна на переговорах з транзиту газу намагається підписати довгостроковий контракт з РФ на 10 років.

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід голові правління АТ «Укрексімбанк» Олександр Гриценко. Суд зобов’язав банкіра за п’ять днів внести заставу у розмірі 2 млн 999 тис. грн.