ВМС України підтвердили передачу Росією незаконно захоплених в Керченській протоці кораблів / Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129585-pryamuut-dodomu-ukrayina-pidtverdyla-peredachu-nezakonno-zagarbanyh-rf-v-kerchenskiy-protoci.html

Ракурс

Катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» Військово-морських сил України, котрі торік 25 листопада були обстріляні, а потім захоплені під час виходу з Керченської протоки російськими військовими, сьогодні прямують додому. Цю інформацію офіційно підтвердило Командування ВМС Збройних сил України.

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Наразі українські буксири «Тітан», «Гайдамаки» та пошуково-рятувальне судно «Сапфір» разом з катерами та буксиром розпочали рух в напрямку материкової України, — йдеться у повідомленні прес-центру ВМС.

Нагадаємо, торік зранку 25 листопада українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Згодом біля Керченської протоки судно РФ протаранило український буксир, пошкодивши його. Окрім цього катери «Нікополь», «Бердянськ» та буксир «Яни Капу» були обстріляні, а військові ВМС потрапили до російського полону.

Раніше Генпрокуратура оприлюднила похвилинну реконструкцію захоплення росіянами українських кораблів.

25 травня міжнародний трибунал з морського права у справі про захоплення Росією 24 українських моряків зобов’язав Москву негайно звільнити військові кораблі й повернути їх під контроль Києва. Разом з тим, Кремль відкидає зв’язок між сьогоднішнім поверненням Україні кораблів та рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.