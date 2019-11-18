ВМС Украины подтвердили передачу Россией незаконно захваченных в Керченском проливе кораблей / Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/n129585-napravlyautsya-domoy-ukraina-podtverdila-peredachu-nezakonno-zahvachennyh-rf-v-kerchenskom.html

Ракурс

Катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» Военно-морских сил Украины, которые 25 ноября прошлого года подверглись обстрелу, а затем были захвачены во время выхода из Керченского пролива российскими военными, сегодня направляются домой. Эту информацию официально подтвердило Командование ВМС Вооруженных сил Украины.

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Сейчас украинские буксиры «Титан», «Гайдамаки» и поисково-спасательное судно «Сапфир» вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины, — говорится в сообщении пресс-центра ВМС.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года украинские корабли и рейдовый буксир планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя. Впоследствии у Керченского пролива судно РФ протаранило украинский буксир, повредив его. Кроме этого катера «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» были обстреляны, а военные ВМС попали в российский плен.

Ранее Генпрокуратура обнародовала поминутную реконструкцию захвата россиянами украинских кораблей.

25 мая международный трибунал по морскому праву по делу о захвате Россией 24 украинских моряков обязал Москву немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Киева. Вместе с тем, Кремль отвергает связь между сегодняшним возвращением Украине кораблей и решением Международного трибунала по морскому праву.