Ґейтс обігнав Безоса у рейтингу найбагатших людей у світі, фото: Instagram

https://racurs.ua/ua/n129583-eyts-obignav-bezosa-u-reytyngu-naybagatshyh-ludey-u-sviti.html

Ракурс

Білл Ґейтс, засновник Microsoft, очолив рейтинг найбагатших людей планети.

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Підприємець обійшов голову Amazon.com Джефа Безоса. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Статки Ґейтса оцінюються в 110 млрд дол. У Безоса, за даними аналітиків, на мільярд менше. Цю ситуацію пов’язують з розлученням з дружиною Маккензі Безос. Його колишня дружина займає в рейтингу 24 сходинку зі статками 35 млрд дол.

Француз Бернар Арно зайняв третю позицію. На його рахунках 103 млрд. Він очолює групу LVMH. Інвестор Уоррен Баффетт займає четверте місце (86,6), п’яте — голова Facebook Марк Цукерберг (74,5).

Підприємець Рінат Ахметов — єдиний з українських громадян, хто потрапив до топ-500. Його статки оцінили у 5,61 млрд дол. За останній рік його доходи зросли на 396 млн.

Нагадаємо, у червні Білл Гейтс та американський інвестор Уоррен Баффет на день стали продавцями фастфуду. Мільярдери на касі приймали замовлення, вітали відвідувачів і видавали порції.