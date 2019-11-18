Гейтс обогнал Безоса в рейтинге самых богатых людей в мире, фото: Instagram

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Ракурс

Билл Гейтс, основатель Microsoft, возглавил рейтинг самых богатых людей планеты.

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Предприниматель обошел голову Amazon.com Джеффа Безоса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Состояние Гейтса оценивается в 110 млрд долл. В Безоса, по данным аналитиков, на миллиард меньше. Эту ситуацию связывают с разводом с женой Маккензи Безос. Его бывшая жена занимает в рейтинге 24 место с состоянием 35 млрд долл.

Француз Бернар Арно занял третью позицию. На его счетах 103 млрд. Он возглавляет группу LVMH. Инвестор Уоррен Баффетт занимает четвертое место (86,6), пятое — глава Facebook Марк Цукерберг (74,5).

Предприниматель Ринат Ахметов — единственный из украинских граждан, попавших в топ-500. Его состояние оценили в 5,61 млрд долл. За последний год его доходы выросли на 396 млн.

Напомним, в июне Билл Гейтс и американский инвестор Уоррен Баффет в день стали продавцами фастфуда. Миллиардеры на кассе принимали заказы, приветствовали посетителей и выдавали порции.