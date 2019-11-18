Протесты в Гонконге: полиция окружила Политехнический университет, продолжаются столкновения / Фото: RTHK

https://racurs.ua/n129580-protesty-v-gonkonge-policiya-vzyala-v-oceplenie-politehnicheskiy-universitet-foto-video.html

Ракурс

Протесты в Гонконге сегодня после обеда снова переросли в столкновения между активистами и полицейскими после того, как группа молодых людей попыталась выйти из Политехнического университета, который в минувшие выходные взяли в оцепление правоохранители.

Loading...

Издание South China Morning Post отмечает, что кампус Политехнического университета превратился в «военную зону». По информации СМИ, протестующие бросали в стражей порядка «коктейли Молотова» и брусчатку, а полиция применяла слезоточивый газ, водометы, дубинки и физическую силу, чтобы заставить активистов покинуть кампус.

По данным The Guardian, полиция Гонконга в понедельник заявила о допуске Красного Креста на территорию кампуса. Также правоохранители обещают разрешить транспортировку раненых студентов в больницу.

По словам координатора Free Hong Kong Center Артура Харитонова, сегодня утром состоялся очередное наступление полиции.

Утром правительство применило все: административный ресурс, новые отряды полиции, оружие и даже китайскую армию, — написал Харитонов в Facebook.

Координатор Free Hong Kong Center добавил, что сначала ректор Политехнического университета Гонконга заявил, что он договорился с правоохранителями, чтобы все студенты покинули кампус, затем их должны были отвезти в участки полиции и там разбираться, кто принимал «участие в мятеже».

Некоторые активисты, которые были рядом с университетом, поверили в то, что полиция не будет их бить и пошли на уступки. Их атаковали газом, избили и доставили в тюрьму. В самом университете до сих пор находятся порядка 600 человек, 70% из них — студенты, в том числе и иностранные. Капитулировать они не собираются, — написал Харитонов.

Я говорил сегодня с некоторыми студентами, которые остались внутри. Они в отчаянии. Все, кто выходят, — избитые полицией, в них бросают токсичный газ, а потом забирают в камеры, — пишет Харитонов.

Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев из-за принятия закона об экстрадиции правонарушителей на запрос китайских властей. В минувшие выходные столкновения между активистами и полицейскими начались близ здания университета. Правоохранители задержали десятки протестующих. Активисты ожидают массовых арестов.