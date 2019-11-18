Возвращение кораблей: в России заявили о передаче Украине захваченных катеров

Захваченные украинские корабли, фото: provse.today

https://racurs.ua/n129579-vozvraschenie-korabley-v-rossii-zayavili-o-peredache-ukraine-zahvachennyh-katerov.html

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В Министерстве иностранных дел РФ заявляют о передаче Украине захваченных в конце ноября 2018 года украинских военных катеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу».

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе РФ утверждают, что корабли передают Украины на «ответственное хранение», поскольку они являются «вещественными доказательствами» в уголовном производстве касательно якобы незаконного пересечения российской границы.

Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется, — отмечается в заявлении.

Вчера стало известно, что украинские буксиры «Титан» и «Гайдамака», а также поисково-спасательное судно «Сапфир» отправились в Крым, чтобы забрать захваченные Россией корабли.

Напомним, к месту передачи кораблей украинские буксиры прибыли сегодня в 4.00.