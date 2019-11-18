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Дело о 3 млн долл. от США для ГПУ: Луценко рассказал подробности, фото: Украинская правда
Дело о 3 млн долл. от США для ГПУ: Луценко рассказал подробности (ВИДЕО)https://racurs.ua/n129578-delo-o-3-mln-doll-ot-ssha-dlya-gpu-lucenko-rasskazal-podrobnosti.htmlРакурс
Юрий Луценко, бывший генпрокурор Украины, рассказал подробности дела о технической помощи Генеральной прокуратуре от США в размере 3 млн долл., которая так и не дошла до ведомства.
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Средства правительство США передавало на разработку тестов для прокуроров. Об этом Луценко сообщил в интервью «Украинской правде».
Любая иностранная помощь регистрируется в Украине в Министерстве экономики и юстиции. Бенефициаром было Министерство юстиции, а реципиентом — ГПУ. Эти деньги ведомство так и не получило, после чего открыло дело о нецелевом использовании этих средств.
Тесты разработали самостоятельно, тестирование провели в открытом режиме, но средства не получили, — отметил Луценко.
Посольство, по словам генпрокурора, решило передать их одной из международных общественных организаций. Он добавил, что в то время это была серьезная ситуация.
С юридической точки зрения, как отметил Луценко, владельцем денег были Соединенные Штаты. Но они не считали себя потерпевшими, поэтому дело о неполучении денег ГПУ закрыли.
Я его закрыл, — уточнил чиновник.
Напомним, в октябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство против бывшего главы Генеральной прокуратуры Юрия Луценко. Правоохранители заподозрили его в возможном злоупотреблении властью.
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