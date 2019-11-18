Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Справа про 3 млн дол. від США для ГПУ: Луценко розповів подробиці, фото: Українська правда

Справа про 3 млн дол. від США для ГПУ: Луценко розповів подробиці

18 лис 2019, 12:31
999

Юрій Луценко, колишній генпрокурор України, розповів подробиці справи про технічну допомогу ГПУ в розмірі 3 млн дол.

Loading...

Він зазначив, що кошти передав уряд США для розробки тестів. Про це чиновник повідомив «Українській Правді».

Будь-яка іноземна допомога реєструється в Україні в Міністерстві економіки і юстиції. Бенефіціаром було Міністерство юстиції, а реципієнтом було ГПУ. Ці гроші відомство так і не отримало.

Тести розробили самотужки, тестування провели у відкритому режимі, але кошти не отримали, — зазначив Луценко.

Посольство, за словами генпрокурора, вирішило заплатити їх одній із міжнародних громадських організацій. Він додав, що на той час виникла достатньо серйозна ситуація.

З юридичної точки зору, як зазначив Луценко, власником грошей були Сполучені Штати. Сторона не вважала себе потерпілою, тому справи не існує.

Я її закрив, — додав чиновник.

Нагадаємо, у жовтні Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження проти колишнього очільника Генеральної прокуратури Юрія Луценка. Правоохоронці запідозрили його у можливому зловживанні владою.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter









Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини