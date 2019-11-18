Справа про 3 млн дол. від США для ГПУ: Луценко розповів подробиці, фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n129578-sprava-pro-3-mln-dol-vid-ssha-dlya-gpu-lucenko-rozpoviv-podrobyci.html

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Юрій Луценко, колишній генпрокурор України, розповів подробиці справи про технічну допомогу ГПУ в розмірі 3 млн дол.

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Він зазначив, що кошти передав уряд США для розробки тестів. Про це чиновник повідомив «Українській Правді».

Будь-яка іноземна допомога реєструється в Україні в Міністерстві економіки і юстиції. Бенефіціаром було Міністерство юстиції, а реципієнтом було ГПУ. Ці гроші відомство так і не отримало.

Тести розробили самотужки, тестування провели у відкритому режимі, але кошти не отримали, — зазначив Луценко.

Посольство, за словами генпрокурора, вирішило заплатити їх одній із міжнародних громадських організацій. Він додав, що на той час виникла достатньо серйозна ситуація.

З юридичної точки зору, як зазначив Луценко, власником грошей були Сполучені Штати. Сторона не вважала себе потерпілою, тому справи не існує.

Я її закрив, — додав чиновник.

Нагадаємо, у жовтні Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило кримінальне провадження проти колишнього очільника Генеральної прокуратури Юрія Луценка. Правоохоронці запідозрили його у можливому зловживанні владою.