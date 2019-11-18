Петр Порошенко, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n129575-gbr-napravilo-v-genprokuraturu-proekt-soobscheniya-o-podozrenii-poroshenko.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) направило в Генпрокуратуру сообщение о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко.

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Подозрение касается расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что проект подозрения касается возможного совершения Порошенко правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Также ГБР направило в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко, который сегодня является народным депутатом из фракции «Европейская солидарность».

Выборы президента Украины состоялись в марте-апреле этого года. На них Порошенко во втором туре уступил действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

Напомним, в октябре в ГБР сообщали, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных производствах, во всех них имеет статус свидетеля.