Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n129575-dbr-skeruvalo-do-genprokuratury-proekt-povidomlennya-pro-pidozru-poroshenku.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) скерувало до Генпрокуратури повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку.

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Підозра стосується розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року, повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що проект підозри стосується можливого вчинення Порошенком правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Також ДБР направило до прокуратури проект подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Порошенка, який сьогодні є народним депутатом із фракції «Європейська солідарність».

Вибори президента України відбулися у березні-квітні цього року. На них Порошенко у другому турі поступився чинному президенту України Володимирові Зеленському. Інавгурація Зеленського відбулася 20 травня 2019 року.

Нагадаємо, у жовтні в ДБР повідомляли, що Порошенко фігурує у 13 кримінальних провадженнях, в усіх них має статус свідка.