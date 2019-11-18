Пристайко озвучив план “Б” у разі провалу мінських домовленостей / Фото: zik.ua

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Мінські угоди, на думку міністра закордонних справ Вадима Пристайка, можуть бути замінені планом «Б», який передбачає операцію з підтримання миру. Очільник МЗС заявив, що такий альтернативний варіант не передбачений цими угодами.

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За словами Пристайка, у зовнішньополітичному відомстві є «папка з варіантом номер два, якщо варіант номер один не спрацює". Про це він зазначив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Я вже багато разів говорив, що це може бути операція з підтримання миру. Мінським процесом вона взагалі не передбачена, — заявив глава МЗС.

З його слів, лідери країн вже давно обговорюють можливість змін, які передбачають місію з підтримання миру. Окрім цього, Пристайко додав, що у разі провалу й такого варіанту, наприклад, якщо Росія заблокує рішення Радбезу ООН щодо місії, дипломатична система розглядатиме третій варіант.

І у нас в запасі є ще кілька варіантів, які вже змальовувалися президенту у загальних рисах, — резюмував чиновник.

Також, на думку міністра, наразі мінські угоди варто «адаптувати до реальності». За словами Пристайка, вже підготовлено коротке комюніке — робочий документ — про підсумки зустрічі, яке погодили усі сторони.

Раніше глава МЗС назвав головні умови для розведення військ на Донбасі.