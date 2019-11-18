Пристайко озвучил план «Б» в случае провала минских договоренностей / Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n129574-pristayko-ozvuchil-plan-b-v-sluchae-provala-minskih-dogovorennostey.html

Ракурс

Минские соглашения, по мнению министра иностранных дел Вадима Пристайко, могут быть заменены планом «Б», который включает операцию по поддержанию мира. Глава МИД заявил, что такой альтернативный вариант не предусмотрен этими соглашениями.

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По словам Пристайко, во внешнеполитическом ведомстве есть «папка с вариантом номер два, если вариант номер один не сработает». Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. Минским процессом она вообще не предусмотрена, — заявил глава МИД.

По его словам, лидеры стран уже давно обсуждают возможность изменений, предусматривающих миссию по поддержанию мира. Помимо этого, Пристайко добавил, что в случае провала и такого варианта, например, если Россия заблокирует решение Совбеза ООН относительно миссии, дипломатическая система будет рассматривать третий вариант.

И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, о которых президенту сообщалось в общих чертах, — резюмировал чиновник.

Также, по мнению министра, сейчас минские договоренности необходимо «адаптировать к реальности». По словам Пристайко, уже подготовлено короткое коммюнике — рабочий документ — об итогах встречи, которое согласовали все стороны.

Ранее глава МИД назвал ключевые условия для разведения войск на Донбассе.