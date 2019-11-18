Повернення кораблів: у Росії заявили про передачу Україні захоплених катерів

Захоплені українські кораблі, фото: provse.today

https://racurs.ua/ua/n129579-povernennya-korabliv-u-rosiyi-zayavyly-pro-peredachu-ukrayini-zahoplenyh-kateriv.html

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У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють про передачу Україні захоплених наприкінці листопада 2018 року українських військових катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та буксира «Яни Капу».

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Про це йдеться у заяві прес-служби російського зовнішньополітичного відомства.

У МЗС РФ зазначають, що кораблі передають Україні на «відповідальне зберігання», оскільки вони є «речовими доказами» у кримінальному провадженні щодо нібито незаконного перетину російського кордону.

Їх передача на відповідальне зберігання українській стороні стала можливою у зв’язку з тим, що російські компетентні органи завершили необхідні слідчі дії щодо кораблів і їх перебування на території РФ для продовження кримінального процесу не потрібне, — зазначається в заяві.

Вчора стало відомо, що українські буксири «Титан» і «Гайдамака», а також пошуково-рятувальне судно «Сапфір» вирушили до Криму, щоб забрати захоплені Росією кораблі.

Нагадаємо, до визначеного місця передачі кораблів українські буксири прибули сьогодні о 4.00.