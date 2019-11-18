Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: RTHK

https://racurs.ua/ua/n129580-protesty-u-gonkonzi-viyskova-zona-sutychky-ta-otochenyy-policiieu-politehnichnyy-universytet.html

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Протести у Гонконзі сьогодні пообіді знову переросли у сутички між активістами та поліцейськими після того, як група молоді спробувала вийти з Політехнічного університету, який минулими вихідними оточили правоохоронці.

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Видання South China Morning Post зазначає, що кампус Політехнічного університету перетворився на «військову зону». За інформацією ЗМІ, протестувальники кидали у правоохоронців «коктейлі Молотова», виймали бруківку з тротуарів, а поліція застосовувала сльозогінний газ, водомети, кийки та фізичну силу, щоб змусити активістів залишити кампус.

За даними The Guardian, поліція Гонконгу у понеділок заявила про допуск Червоного Хреста до кампусу. Також правоохоронці обіцяють дозволити транспортувати поранених студентів до лікарні.

За словами координатора Free Hong Kong Center Артура Харитонова, сьогодні зранку відбувся черговий наступ поліції.

На ранок уряд застосував усе: адміністративний ресурс, нові загони поліції, зброю та навіть китайську армію, — написав Харитонов у Facebook.

Координатор Free Hong Kong Center додав, що спочатку ректор Політехнічного університету Гонконгу заявив, що він домовився з правоохоронцями, щоб усі студенти вийшли з кампусу, потім їх мали відвезти у відділки поліції і там розбиратися, хто брав «участь у заколоті».

Деякі активісти, які були поруч з університетом, повірили в те, що поліція не буде їх бити та пішли на поступки. Їх закидали газом, забили та доставили у буцегарні. У самому університеті досі — близько 600 осіб, 70% з них — студенти, зокрема й іноземні. Капітулювати вони не збираються, — написав Харитонов.

Я говорив сьогодні з деякими студентами, які лишилися всередині. Вони у відчаї. Всі, хто виходять, — забиті поліцією, в них жбурляють токсичний газ, а потім забирають у камери, — пише Харитонов.

Протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців через ухвалення владою закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади. Минулими вихідними сутички між активістами і поліцейськими розпочалися біля будівлі університету. Правоохоронці затримали десятки протестувальників. Активісти очікують масових арештів.