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Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: RTHK

Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички (ФОТО, ВІДЕО)

18 лис 2019, 12:58
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Протести у Гонконзі сьогодні пообіді знову переросли у сутички між активістами та поліцейськими після того, як група молоді спробувала вийти з Політехнічного університету, який минулими вихідними оточили правоохоронці.

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Видання South China Morning Post зазначає, що кампус Політехнічного університету перетворився на «військову зону». За інформацією ЗМІ, протестувальники кидали у правоохоронців «коктейлі Молотова», виймали бруківку з тротуарів, а поліція застосовувала сльозогінний газ, водомети, кийки та фізичну силу, щоб змусити активістів залишити кампус.

За даними The Guardian, поліція Гонконгу у понеділок заявила про допуск Червоного Хреста до кампусу. Також правоохоронці обіцяють дозволити транспортувати поранених студентів до лікарні.

Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: Джошуа Вонг у Facebook

За словами координатора Free Hong Kong Center Артура Харитонова, сьогодні зранку відбувся черговий наступ поліції.

На ранок уряд застосував усе: адміністративний ресурс, нові загони поліції, зброю та навіть китайську армію, — написав Харитонов у Facebook.

Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: Facebook Харитонов

Координатор Free Hong Kong Center додав, що спочатку ректор Політехнічного університету Гонконгу заявив, що він домовився з правоохоронцями, щоб усі студенти вийшли з кампусу, потім їх мали відвезти у відділки поліції і там розбиратися, хто брав «участь у заколоті».

Деякі активісти, які були поруч з університетом, повірили в те, що поліція не буде їх бити та пішли на поступки. Їх закидали газом, забили та доставили у буцегарні. У самому університеті досі — близько 600 осіб, 70% з них — студенти, зокрема й іноземні. Капітулювати вони не збираються, — написав Харитонов.

Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: Facebook Харитонов

Я говорив сьогодні з деякими студентами, які лишилися всередині. Вони у відчаї. Всі, хто виходять, — забиті поліцією, в них жбурляють токсичний газ, а потім забирають у камери, — пише Харитонов.

Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: AFP

Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: Facebook Харитонов

Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: Facebook Харитонов

Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: Facebook Харитонов

Протести в Гонконзі тривають вже кілька місяців через ухвалення владою закону про екстрадицію правопорушників на запит китайської влади. Минулими вихідними сутички між активістами і поліцейськими розпочалися біля будівлі університету. Правоохоронці затримали десятки протестувальників. Активісти очікують масових арештів.

Протести у Гонконзі: поліція оточила Політехнічний університет, тривають сутички / Фото: Reuters


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