Державний секретар США Майк Помпео. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n129619-vashyngton-vyznav-zakonnymy-izrayilski-poselennya-zahidnogo-berega.html

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Сполучені Штати Америки більше не вважають ізраїльські поселення на Західному березі Йордану незаконними.

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У Білому домі ретельно вивчили всі правові аспекти й заявили, що погоджуються з позицією президента Рейгана з цього питання, який не вважав ізраїльські поселення незаконними. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє ВВС.

Створення єврейських поселень на Західному березі саме по собі не суперечить нормам міжнародного права, — зазначив держсекретар.

За словами Помпео, Держдепартамент США працює над цим рішенням майже рік разом з миротворчою командою Білого дому. При цьому він наголосив, що не змінилася позиція адміністрації, згідно з якою продовження будівництва поселень не сприяє ізраїльсько-палестинському миру.

Рішення Білого дому вже привітав глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який заявив, що «Сполучені Штати прийняли важливе рішення, яке виправляє історичну несправедливість».

Нагадаємо, у червні в Ізраїлі на честь президента США Дональда Трампа назвали поселення на Голанських висотах. Новий населений пункт назвали Рамат Трамп, що означає «Висоти Трампа». Рішення про найменування поселення на честь Трампа уряд Ізраїлю прийняв через те, що американський президент одним з перших визнав суверенітет Ізраїлю над висотами.