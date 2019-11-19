«Укрзализныця» тестирует новый украинский поезд. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n129627-ukrzaliznycya-testiruet-novyy-ukrainskiy-poezd-foto-video.html

Ракурс

Новый украинский поезд тестируют железнодорожники в Днепропетровской области. Фото и видео с испытаний появились в сети.

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Производство нового поезда было поручено Крюковскому вагоностроительному заводу. Впервые железнодорожный состав покинул депо в начале ноября. На станции в городе Новомосковск трехвагонных дизель-поезд проходит тестовые испытания, после завершения которых он отправится в Киев, говорится в сообщении под видео на YouTube.

Дизельный поезд будет поставлен на маршрут «Центральный ж/д вокзал Киева — аэропорт Борисполь».

Поезд состоит из трех вагонов: два главных и один промежуточный. Мощность силовых установок моторных вагонов составляет 588 кВт.

Дизель-поезд сможет принимать 170 пассажиров. В промежуточном вагоне первого класса располагаются двойные кресла с широкими подлокотниками и индивидуальными розетками с USB-разъемами.

В головных вагонах, кроме двойных, установлены еще и тройные кресла. Каждый вагон оборудован багажными стеллажами.

Чтобы уменьшить выбросы вредных веществ, в отечественной новинке усилен экологический стандарт по отработке газов.

В начале месяца «Ракурс» сообщал, что «Укрзализныця» увеличит количество поездов «Интерсити +". Они будут курсировать из Киева в Харьков, Львов, Днепр, Запорожье, Одессу, Покровск, Кривой Рог, Константиновку, Тернополь, а также в Перемышль.