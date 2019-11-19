«Укрзалізниця» тестує новий український потяг. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n129627-ukrzaliznycya-testuie-novyy-ukrayinskyy-potyag-foto-video.html

Ракурс

Новий український потяг тестують залізничники у Дніпропетровській області. Фото та відео з випробувань з’явилися в мережі.

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Виробництво нового поїзда було доручено Крюківському вагонобудівному заводу. Вперше він вийшов з депо на початку листопада. На станції у місті Новомосковську трьохвагонний дизель-поїзд проходить тестові випробування, після завершення яких він вирушить до Києва, йдеться в повідомленні під відео на YouTube.

Дизельний потяг буде поставлений на маршрут «Центральний залізничний вокзал Києва — аеропорт Бориспіль».

Поїзд складається з трьох вагонів: два головних і один проміжний. Потужність силових установок моторних вагонів становить 588 кВт.

Дизель-поїзд зможе приймати 170 пасажирів. У проміжному вагоні першого класу розташовуються подвійні крісла з широкими підставками для рук та індивідуальними розетками із USB-роз'ємами.

У головних вагонах, окрім подвійних, встановлено ще й потрійні крісла. Кожен вагон оснащений багажними стелажами.

Щоби зменшити викиди шкідливих речовин, у вітчизняній новинці посилено екологічний стандарт із відпрацювання газів.

На початку місяця «Ракурс» повідомляв, що «Укрзалізниця» збільшить кількість поїздів «Інтерсіті +". Вони курсуватимуть із Києва до Харкова, Львова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Покровська, Кривого Рогу, Костянтинівки, Тернопіля, а також до Перемишля.