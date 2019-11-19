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Ракурс
Чиновник тягнув собаку за автомобілем на ланцюгу. Фото: flickr.com

На Хмельниччині чиновник прив’язав собаку до автомобіля та волочив дорогою (ФОТО, ВІДЕО)

19 лис 2019, 13:02
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Жорстоке поводження з тваринами зафіксоване в селі Кузьмин в Красилівському районі Хмельницької області.

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Свідки зафіксували, як працівник Держархіву волік дорогою прив’язаного до автомобіля собаку. Відео знущання з тварини опублікували в спільноті захисників тварин Хмельниччини на сторінці у соцмережі Facebook.

Військовослужбовець побачив, що одна з машин тягнула за собою на ланцюгові закривавленого пса. Водій-шкуродер появнив, що таким чином карав собаку, яка покусала його матір. Очевидці стверджують, що криваві сліди було видно впродовж 1,5 км.

Згодом стало, відомо, що над твариною знущався директор Хмельницького обласного архіву та колишній заступник міського голови Хмельницького Володимир Байдич. ЗМІ пишуть, що авто, яке фігурує у скандальному відео, відсутнє у декларації нардепа.

Керівник ГО «Врятуй життя» Олена Голубнича згодом повідомила, що собаку доправили до Красилова. У тварини обідрані лапи та живіт.

У прес-службі Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області повідомили, що розслідують обставини жорстокого поводження з собакою. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують мотиви, які спонукали чоловіка до такого жорстокого вчинку, опитують очевидців та свідків події.

Чиновник тягнув собаку за автомобілем на ланцюгу. Фото: поліція Хмельниччини

Нагадаємо, у вересні в Полтавській області за жорстоке поводження з твариною чоловіка оштрафували на 5 тис. 100 грн. Зловмисник скоїв навмисний наїзд на собаку передніми та задніми колесами перебуваючи за кермом авто.

Джерело: Ракурс


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