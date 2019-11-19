У Росії автомобіль провалився під землю на стоянці: загинули водій і пасажир, фото: МНС у Пензенській області

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В Росії машина провалилася на стоянці під землю, в окропі загинули водій і пасажир.

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Провал грунту стався в Пензі на вулиці Аустріна. Про це повідомили в регіональному управлінні поліції.

Провалився під землю автомобіль Lada Largus. Це призвело до загибелі людей.

Транспортний засіб знаходився на стоянці біля магазину. Загиблих діставали за допомогою крана.

Очевидці в соцмережах розповіли, що в цьому місці знаходяться теплові мережі. Автомобіль провалився в яму з окропом. На знімках з місця подій видно, що з ями йде пар.

Експерти з правоохоронних органів встановлюють обставини події. Представники поліції проводять перевірку.

Нагадаємо, в листопаді в Києві сталася аварія тепломережі. На перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі утворилися глибокі ями, в одну з яких потрапив автомобіль.