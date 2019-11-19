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У Росії автомобіль провалився під землю на стоянці: загинули водій і пасажир, фото: МНС у Пензенській області
В Росії автомобіль провалився під землю: загинули водій і пасажир (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n129634-v-rosiyi-avtomobil-provalyvsya-pid-zemlu-na-stoyanci-zagynuly-vodiy-i-pasajyr-foto-video.htmlРакурс
В Росії машина провалилася на стоянці під землю, в окропі загинули водій і пасажир.
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Провал грунту стався в Пензі на вулиці Аустріна. Про це повідомили в регіональному управлінні поліції.
Провалився під землю автомобіль Lada Largus. Це призвело до загибелі людей.
Транспортний засіб знаходився на стоянці біля магазину. Загиблих діставали за допомогою крана.
Очевидці в соцмережах розповіли, що в цьому місці знаходяться теплові мережі. Автомобіль провалився в яму з окропом. На знімках з місця подій видно, що з ями йде пар.
Експерти з правоохоронних органів встановлюють обставини події. Представники поліції проводять перевірку.
Нагадаємо, в листопаді в Києві сталася аварія тепломережі. На перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі утворилися глибокі ями, в одну з яких потрапив автомобіль.
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