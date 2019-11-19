В России автомобиль провалился под землю на стоянке: погибли водитель и пассажир, фото: МЧС по Пензенской области

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Ракурс

В России машина провалилась на стоянке под землю, в результате в кипятке погибли водитель и пассажир.

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Провал грунта произошел на проезжей части в Пензе на улице Аустрина. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.

Провалился под землю автомобиль Lada Largus. Это привело к гибели людей.

Транспортное средство находилось на стоянке у магазина. Из провала погибших доставали с помощью крана.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что в этом месте находятся тепловые сети. Автомобиль провалился в яму с кипятком. На снимках с места событий видно, что из провала идет пар.

Эксперты из правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося. Представители полиции проводят проверку.

Напомним, в ноябре в Киеве произошла авария теплосети. На перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели образовались глубокие ямы, в одну из которых попал автомобиль.