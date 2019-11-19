«Слуга народу» проголосує за зняття недоторканості з Порошенка. Фото: baltnews.lt

https://racurs.ua/ua/n129633-korniienko-poyasnyv-yak-sluga-narodu-progolosuie-za-znyattya-nedotorkanosti-z-poroshenka.html

Ракурс

Зняття недоторканності з екс-президента та народного депутата Петра Порошенка підтримає монобільшість.

Loading...

За питання недоторканності з Порошенка готові голосувати всі нардепи зі «Слуги народу». Про це заявив перший заступник керівника цієї політсили Олександр Корнієнко в інтерв’ю НВ.

Все мотивовані голосувати за зняття недоторканності. Це повинні підтримати всі депутати, тому що це чесна позиція, адже ми від неї відмовилися. По суті, це технічне голосування, коли просять зняти імунітет з метою процесуальних дій. З 1 січня 2020 року, коли вступлять в силу зміни до Конституції такі голосування будуть не потрібні, — наголосив нардеп.

Голосування за згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт Порошенка винесуть окремою ухвалою фракції. Корнієнко запевнив, що парламентарі будуть визначаться самостійно відповідно до «якості підозри» і «з інших політичних мотивів».

Нардеп відзначив, що під час голосування по Ярославу Дубневичу було багато нарікань на якість подання з боку Генпрокуратури.

Корнієнко наголосив, що йому невідомо, коли апарат Верховної Ради отримає проект підозри щодо Порошенка.

Нагадаємо, 18 листопада Державне бюро розслідувань скерувало до Генпрокуратури повідомлення про підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку. Проект підозри стосується можливого вчинення Порошенком правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.