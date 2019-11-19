«Слуга народа» проголосует за снятие неприкосновенности с Порошенко. Фото: baltnews.lt

https://racurs.ua/n129633-kornienko-poyasnil-kak-sluga-naroda-progolosuet-za-snyatie-neprikosnovennosti-s-poroshenko.html

Ракурс

Снятие неприкосновенности с экс-президента и народного депутата Петра Порошенко поддержит монобольшинство.

Loading...

За вопрос неприкосновенности с Порошенко готовы голосовать все нардепы из «Слуги народа». Об этом заявил первый заместитель руководителя этой политсилы Александр Корниенко в интервью НВ.

Все мотивированы голосовать за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения к Конституции такие голосования будут не нужны, — подчеркнул нардеп.

Голосование за согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Порошенко вынесут отдельным определением фракции. Корниенко заверил, что парламентарии будут определятся самостоятельно в соответствии с «качества подозрения» и «из других политических мотивов».

Нардеп отметил, что во время голосования по Ярославу Дубневичу было много нареканий на качество представления со стороны Генпрокуратуры.

Корниенко отметил, что ему неизвестно, когда аппарат Верховной Рады получит проект подозрения в отношении Порошенко.

Напомним, 18 ноября Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру сообщение о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Проект подозрения касается возможного совершения Порошенко правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.