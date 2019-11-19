Чиновник тащил собаку за автомобилем на цепи. Фото: flickr.com

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Ракурс

Жестокое обращение с животными зафиксировано в селе Кузьмин в Красиловском районе Хмельницкой области.

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Свидетели зафиксировали, как работник Госархива волок по дороге привязанную к автомобилю собаку. Видео издевательства над животным опубликовали в сообществе защитников животных Хмельницкой области на странице в соцсети Facebook.

Военнослужащий увидел, что одна из машин тащила за собой на цепи окровавленного пса. Водитель-живодер объяснил, что таким образом наказывал собаку, которая покусала его мать. Очевидцы утверждают, что кровавые следы были видны в течение 1,5 км.

Впоследствии стало известно, что над животным издевался директор Хмельницкого областного архива и бывший заместитель городского головы Хмельницкого Владимир Байдич. СМИ пишут, что авто, которое фигурирует в скандальном видео, отсутствует в декларации нардепа.

Руководитель ОО «Спаси жизнь» Елена Голубничая впоследствии сообщила, что собаку доставили в Красилов. У животного ободранные лапы и живот.

В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области сообщили, что расследуют обстоятельства жестокого обращения с собакой. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следователи выясняют мотивы, побудившие мужчину к такому жестокому поступку, опрашивают очевидцев и свидетелей происшествия.

Напомним, в сентябре в Полтавской области за жестокое обращение с животным мужчину оштрафовали на 5 тыс. 100 грн. Злоумышленник совершил умышленный наезд на собаку передними и задними колесами находясь за рулем авто.