Зеленський і Тимошенко: реакція соцмереж на слова президента про фігуру та солоденьке / Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129637-na-tli-smerti-kombryga-socmereji-dorikaut-zelenskomu-za-post-pro-figuru-tymoshenko-foto.html

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Користувачі соцмереж відреагували на коментар президента Володимира Зеленського щодо заяви очільниці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко про кадрову допомогу новій владі, в якому глава держави згадав про фігуру та солоденьке. Деякі користувачі українського сегменту Facebook вважають, що президент таким дописом «перейшов межу». Також Зеленському нагадали про булінг, фігури окремих депутатів фракції «Слуга народу» та смерть командира 128-ї ОГШБр полковника Євгена Коростельова.

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Нагадаємо, раніше Тимошенко заявила, що пропонувала Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції у рамках реалізації її програми «Нового курсу». Президент стверджує, що Тимошенко принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця, натомість обіцявши впродовж року голосувати за всі закони разом зі «Слугою Народу».

На думку глави держави, Тимошенко перебуває в опозиції до чинної влади тому, що «їй просто не дають солоденького».

Пост норм. Останній абзац жах та гарний пас ЮВТ, яка тепер буде волати що вона жінка і як можна таке казати, — йдеться в одному з дописів користувача Facebook.

Не маю ніяких сентиментів до Юлії Володимирівни, але подібні сексистські пасажі, як в останньому абзаці, може й личать керівнику «Кварталу-95», але як для президента держави виглядають, м’яко кажучи, пошло, — зазначає інший користувач.

А чому президент не розповідає як Юлія Тимошенко приїжджала в ОП перед призначенням секретаря РНБО Данілова (депутат п’ятого скликання від БЮТ)? Чи то не «солоденьке» було?, — дорікають Зеленському.

Також нагадаємо, 19 листопада в Харківському шпиталі помер командир 128-ї ОГШБр полковник Євген Коростельов, який близько тижня тому отримав мінно-вибухове поранення під час обходу пунктів в районі Новотроїцького на Донеччині.