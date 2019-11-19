Зеленський розповів, що пропонувала Тимошенко в обмін на солодкі посади, Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n129630-zelenskyy-pro-tymoshenko-yiy-prosto-ne-daut-solodenkogo.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву глави партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко щодо кадрової допомоги новій владі, розкривши деталі такої пропозиції. Раніше Тимошенко заявила, що пропонувала Зеленському кадри зі своєї команди ще на початку його каденції у рамках реалізації її програми «Нового курсу».

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Раз на п’ять років Тимошенко йде в опозицію до чинного президента, імітуючи турботу про народ, — написав Зеленський в офіційному Телеграм-каналі, назвавши такі дії політика українською традицією.

Президент додав, що вчора в одній з телепрограм Юлія Володимирівна розповідала, що пропонувала його команді нових людей, здатних «принести інвестиції», на різні посади. Зеленський підтвердив, що така пропозиція від лідера БЮТ справді надходила.

Вона принесла список своїх людей для призначення на «солодкі» місця. А натомість обіцяла протягом року голосувати за всі закони разом зі «Слугою Народу» у Верховній Раді. Звісно, ми відмовили, — наголосив глава держави.

Президент також додав, що епоха договірняків скінчилася назавжди. На його думку, Тимошенко перебуває в опозиції до чинної влади тому, що «їй просто не дають солоденького».

Нагадаємо, раніше Тимошенко підтвердила, що пропонувала людину на посаду в одній з державних корпорацій задля того «щоб витягнути підприємство із корупційної схеми». Також, за словами лідера «Батьківщини», її політична сила нині переходить в опозицію і більше не претендуватиме на жодні кадрові призначення.