Зеленский рассказал, что предлагала Тимошенко в обмен на сладкие должности, Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/n129630-zelenskiy-o-timoshenko-ey-prosto-ne-daut-sladenkogo.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко относительно кадровой помощи для новой власти, раскрыв детали такого предложения. Ранее Тимошенко заявила, что предлагала Зеленскому кадры из своей команды еще в начале его каденции в рамках реализации ее программы «Нового курса».

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Раз в пять лет Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе, — написал Зеленский в официальном Телеграмм-канале, назвав такие действия политика украинской традицией.

Президент добавил, что вчера в одной из телепрограмм Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала его команде новых людей, способных «принести инвестиции», на разные должности. Зеленский подтвердил, что такое предложение от лидера БЮТ действительно поступало.

Она принесла список своих людей для назначения на «сладкие» места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со «Слугой народа» в Верховной Раде. Конечно, мы отказали, — подчеркнул глава государства.

Президент также добавил, что эпоха договорняков закончилась навсегда. По его мнению, Тимошенко находится в оппозиции к действующей власти, поскольку «ей просто не дают сладенького».

Напомним, ранее Тимошенко подтвердила, что предлагала человека на должность в одной из государственных корпораций для того, «чтобы вытащить предприятие из коррупционной схемы». Также, по словам лидера «Батькивщины», ее политическая сила переходит в оппозицию и больше не будет претендовать ни на какие кадровые назначения.