Росіянам не дозволять купувати українську землю, запевняють у Зеленського. Фото: Latifundist.com

https://racurs.ua/ua/n129629-rosiyanam-ne-dozvolyat-kupuvaty-ukrayinsku-zemlu-zapevnyaut-u-zelenskogo.html

Ракурс

Українська земля буде захищена спеціальним законом. Зокрема, він заборонятиме доступ до сільськогосподарських земель громадян РФ.

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Якщо серед засновників українських компаній, які купують землю сільгосппризначення, фігуруватимуть росіяни, ділянки вилучатимуться на користь держави, запевняє уповноважений президента з питань землі Роман Лещенко, який дав інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Громадяни РФ не можуть претендувати на придбання землі в Україні через військову агресію проти нашої країни, наголосив чиновник.

У законі також буде чітко прописано механізм допуску решти іноземних громадян до ринку землі, зокрема, через всеукраїнський референдум. При цьому лише українські засновники вітчизняних компаній, без подвійного громадянства, дістануть право на придбання землі в нашій країні.

Лещенко додав, що торги будуть прямими, аби уникнути заплутаних схем із придбанням землі через закордонні офшори.

Раніше «Ракурс» писав, що законопроект про земельну реформу, ініційований президентом Володимиром Зеленським, був підтриманий парламентом 13 листопада. При цьому соцопитування вказують на те, що більшість українців не схвалює ідею скасування мораторію на продаж землі. Зеленський обіцяв провести референдум з цього питання.