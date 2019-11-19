Россияне не смогут покупать украинскую землю, уверяют у Зеленского. Фото: Latifundist.com

https://racurs.ua/n129629-rossiyanam-ne-pozvolyat-pokupat-ukrainskuu-zemlu-uveryaut-u-zelenskogo.html

Ракурс

Украинская земля будет защищена специальным законом. В частности, он будет запрещать доступ к сельскохозяйственным землям граждан РФ.

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Если среди основателей украинских компаний, покупающих землю сельхозназначения, будут фигурировать россияне, участки будут изымать в пользу государства, уверяет уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко, который дал интервью «Интерфакс-Украина».

Граждане РФ не могут претендовать на покупку земли в Украине из-за военной агрессии против нашей страны, подчеркнул чиновник.

В законе также будет четко прописан механизм допуска других иностранных граждан к рынку земли, в частности, через всеукраинский референдум. При этом только украинские основатели отечественных компаний, без двойного гражданства, получат право на приобретение земли в нашей стране.

Лещенко добавил, что торги будут прямыми во избежание запутанных схем с покупкой земли через зарубежные офшоры.

Ранее «Ракурс» писал, что законопроект о земельной реформе, инициированный президентом Владимиром Зеленским, был поддержан парламентом 13 ноября. При этом соцопросы указывают на то, что большинство украинцев не одобряет идею отменить мораторий на продажу землю. Зеленский обещал провести референдум по этому вопросу.