Солнечная станция в Альпах даст на 50% больше электричества, фото: pixabay

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Солнечная станция мощностью 448 КВт установлена на поверхности искусственного озера Туль.

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Стоимость проекта составляет 2,37 млн долл. Об этом сообщает PV Magazine.

Технологию решили испытать на высоте 1810 м. Первую плавучую солнечную электростанцию установили в Альпах.

Плавучая станция, по словам экспертов, состоит из 1400 двухсторонних солнечных батарей и 36 плавучих конструкций. Они изготовлены из алюминия и полиэтилена высокой плотности. На дне озера специалисты закрепили конструкции с помощью грузов. Они могут подниматься и опускаться в зависимости от уровня воды.

Трансформатор и центральный инвертор установлены на одной из конструкций. На остальных 35 платформах установлено по 40 солнечных батарей. Представители Romande Energie рассказали, что эффективность станции выше аналогов из-за сильного отражения солнечного света от поверхности снега. Это может помочь получить на 50% больше электричества. Панелям не потребуется дополнительное охлаждение.

Ранее в Альпах попрощались с ледником Пизоль, который исчез из-за глобального потепления. За последние 13 лет он утратил более 80% своего объема.