Минобороны одобрило использование в армии нового наземного робота с пулеметом

https://racurs.ua/n205407-minoborony-odobrilo-ispolzovanie-v-armii-novogo-nazemnogo-robota-s-pulemetom.html

Ракурс

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в ЗСУ наземний роботизований комплекс D-21−12R українського виробництва.

Роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом та може здійснювати патрулювання, спостереження, виконувати завдання з вогневої підтримки українських підрозділів, уражати живу силу та легкоброньовану техніку ворога тощо.

Він має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоких водних перешкодах.

У Міноборони також зазначили, що оператор може керувати діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи в захищеному укритті на значній відстані.

Раніше «Ракурс» писав, що наземний роботизований комплекс Ardal евакуював трьох поранених бійців, які місяць перебували в оточенні. Робот Ardal пройшов понад 17 км під обстрілами мінометів та арти, щоб евакуювати поранених бійців, яких не вдавалося забрати із сірої зони.