Сонячна станція в Альпах дасть на 50% більше електрики, фото: pixabay

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Сонячна станція потужністю 448 КВт встановлена на поверхні штучного озера Туль.

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Вартість проекту становить 2,37 млн дол. Про це повідомляє PV Magazine.

Технологію вирішили випробувати на висоті 1810 м. Першу плавучу сонячну електростанцію встановили в Альпах.

Плавуча станція, за словами експертів, має 1400 двосторонніх сонячних батареї і 36 плавучих конструкцій. Вони виготовлені з алюмінію та поліетилену високої щільності. На дні озера фахівці закріпили конструкції за допомогою вантажів. Вони можуть підніматися і опускатися в залежності від рівня води.

Трансформатор і центральний інвертор встановлені на одній з конструкцій. На інших 35 платформах встановлено по 40 сонячних батарей. Представники Romande Energie розповіли, що ефективність станції вище аналогів через сильний відображення сонячного світла від поверхні снігу. Це може допомогти отримати на 50% більше електрики. Панелям не буде потрібно додаткове охолодження.

Раніше в Альпах попрощалися з льодовиком Пізоль, який зник через глобальне потепління. За останні 13 років він втратив більше 80% свого об'єму.