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Пожежа у військовій частині на Львівщині. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Пожежа у військовій частині на Львівщині: рятувальники повідомили подробиці трагедії (ФОТО)

19 лис 2019, 10:55
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Пожежу на території військової частини у селищі Старичі Яворівського району о 8.08 повністю ліквідували.

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Вогонь знищив будівлю. Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 5.03 ранку. Спалахнула адміністративна будівля розміром 40 на 12 кв. м. До місця події виїхали пожежники з двох частин у найближчих містах та з двох постів у прилеглих селах. Про це 19 листопада повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

Військовослужбовець, 1978 року народження, дістав внаслідок пожежі термічний опік спини та обох верхніх кінцівок й був госпіталізований. В другому приміщенні виявили тіло загиблого офіцера.

О 6.26 вогнеборці локалізували пожежу, та о 8.08 повністю ліквідували. Вогонь повністю знищив будівлю. До ліквідації пожежі залучили 35 осіб особового складу та шість одиниць спецтехніки.

На місце пожежі виїхали слідчі Державного бюро розслідувань для з’ясування обставин.

Пожежа у військовій частині на Львівщині. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Пожежа у військовій частині на Львівщині. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Пожежа у військовій частині на Львівщині. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, 19 листопада сталася пожежа у військовій частині, що дислокується у селищі Старичі Яворівського району. Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один військовослужбовець дістав травми й з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ.

Джерело: Ракурс


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