Пожежа у військовій частині на Львівщині. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

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Пожежу на території військової частини у селищі Старичі Яворівського району о 8.08 повністю ліквідували.

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Вогонь знищив будівлю. Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 5.03 ранку. Спалахнула адміністративна будівля розміром 40 на 12 кв. м. До місця події виїхали пожежники з двох частин у найближчих містах та з двох постів у прилеглих селах. Про це 19 листопада повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

Військовослужбовець, 1978 року народження, дістав внаслідок пожежі термічний опік спини та обох верхніх кінцівок й був госпіталізований. В другому приміщенні виявили тіло загиблого офіцера.

О 6.26 вогнеборці локалізували пожежу, та о 8.08 повністю ліквідували. Вогонь повністю знищив будівлю. До ліквідації пожежі залучили 35 осіб особового складу та шість одиниць спецтехніки.

На місце пожежі виїхали слідчі Державного бюро розслідувань для з’ясування обставин.

Нагадаємо, 19 листопада сталася пожежа у військовій частині, що дислокується у селищі Старичі Яворівського району. Внаслідок загоряння будівлі загинув офіцер, ще один військовослужбовець дістав травми й з опіками був оперативно доставлений до Центральної районної лікарні міста Новояворівськ.