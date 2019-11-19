Пожар в воинской части на Львовщине. Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

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Пожар на территории воинской части в поселке Старичи Яворивского района в 8.08 полностью ликвидировали.

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Огонь уничтожил здание. Сообщение о возгорании спасатели получили в 5.03 утра. Вспыхнуло административное здание размером 40 на 12 кв. м. К месту происшествия выехали пожарные из двух частей в ближайших городах и с двух постов в близлежащих селах. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области.

Военнослужащий, 1978 года рождения, получил в результате пожара термический ожог спины и обеих верхних конечностей и был госпитализирован. Во втором помещении обнаружили тело погибшего офицера.

В 6.26 огнеборцы локализовали пожар, и в 8.08 полностью ликвидировали. Огонь полностью уничтожил здание. К ликвидации пожара привлекли 35 человек личного состава и шесть единиц спецтехники.

На место пожара выехали следователи Государственного бюро расследований для выяснения обстоятельств.

Напомним, 19 ноября произошел пожар в воинской части, что дислоцирующейся в поселке Старичи Яворовского района. В результате возгорания здания погиб офицер, еще один военнослужащий получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск.