Министр образования Новосад назвала большое количество учителей проблемой, фото: Пресс-служба Кабмина Украины

https://racurs.ua/n129624-ministr-obrazovaniya-novosad-nazvala-bolshoe-kolichestvo-uchiteley-problemoy.html

Ракурс

Анна Новосад, министр образования и науки Украины, считает, что в школах страны слишком много учителей.

Loading...

Глава ведомства назвала это проблемой. Об этом она сообщила в эфире канала «1+1».

Педагогов на такое количество учеников, по ее словам, сейчас больше, чем требуется. Более остро это ощущается в сельских школах, которые будут переводиться в опорные школы. Учителям придется переквалифицироваться.

Это решение она назвала непопулярным, но необходимым. Как считает министр, наступило время, когда следует принимать более конкретные шаги в системе образования.

Новосад ранее заявляла, что на повышение зарплат учителям в 2020 году необходимо 45 млрд грн. По словам министра, это позволит провести необходимые выплаты педагогам.

Напомним, в сентябре Новосад опозорилась из-за поста с ошибками. Пост с правками в публикации украинского министра опубликовала экс-нардеп Ирина Фарион. Ошибки в заметке министра она назвала «зе-катастрофой».