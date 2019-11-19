Міністр освіти Новосад назвала велику кількість вчителів проблемою, фото: Прес-служба Кабміну України

https://racurs.ua/ua/n129624-ministr-osvity-novosad-nazvala-velyku-kilkist-vchyteliv-problemou.html

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Ганна Новосад, міністр освіти і науки України, вважає, що в школах країни занадто багато вчителів.

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Глава відомства назвала це проблемою. Про це вона повідомила в ефірі каналу «1 + 1».

Педагогів на таку кількість учнів, за її словами, зараз більше, ніж потрібно. Більш гостро це відчувається в сільських школах, які будуть переводитися в опорні школи. Вчителям доведеться перекваліфікуватися.

Це рішення вона назвала непопулярним, але необхідним. Як вважає міністр, настав час, коли слід приймати більш конкретні кроки в системі освіти.

Новосад раніше заявляла, що на підвищення зарплат вчителям в 2020 році необхідно 45 млрд грн. За словами міністра, це дозволить провести необхідні виплати педагогам.

Нагадаємо, у вересні Новосад зганьбилася через повідомлення з помилками в соцмережі. Пост з правками в публікації українського міністра опублікувала екс-нардеп Ірина Фаріон. Помилки в замітці міністра вона назвала «зе-катастрофою».