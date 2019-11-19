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Тимошенко відповіла на допис Зеленського щодо фігури жартом про піаніно
Шоу має тривати: Тимошенко відповіла на «солоденький» допис Зеленськогоhttps://racurs.ua/ua/n129643-shou-maie-tryvaty-tymoshenko-vidpovila-na-solodenkyy-dopys-zelenskogo.htmlРакурс
Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко відреагувала на коментар президента Володимира Зеленського, в якому глава держави згадав про фігуру та солоденьке. Раніше сьогодні Зеленський заявив, що політик пропонувала йому кадри зі своєї команди в обмін на голосування за закони «Слуги народу».
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Раз на п’ять років деяким українським президентам здається, що вони взяли джек-пот! А далі все за сценарієм… Ну ви в курсі… Словом, чекаємо Вас на корпоративах… Можна зі своїм піаніно, — написала у Facebook Тимошенко.
Окрім цього, Тимошенко подякувала усім, хто став на її захист.
Допис Зеленського, який викликав шквал коментарів:
Також сьогодні про Зеленського та піаніно згадав й інший політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
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