В Австралії через пожежі Сідней затягнуло димом, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n129642-v-avstraliyi-cherez-pojeji-sidney-zatyagnulo-dymom-foto.html

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Сідней затягнуло димом через лісові пожежі.

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В Австралії палає 150 тис. га лісу. Про це повідомляє ВВС.

Вже більше тижня пожежі тривають у Новому Південному Уельсі. У Національному парку міста Воллемі найбільш важка ситуація.

У Сіднеї на вулицях погіршилася видимість. Сіднейська опера, гавань, міст і хмарочоси в діловому районі фактично не можна побачити. Їх покрила щільна завіса диму.

Високий показник забруднення повітря зафіксовано в частині міста. Цей рівень у вісім разів вище, ніж передбачено національним стандартом. Влада рекомендувала жителям залишатися в своїх будинках. Хворим респіраторними захворюваннями слід бути вкрай обережними.

Раніше через пожежі в американському штаті Каліфорнія евакуювали 180 тис. громадян. Був введений екстремальний режим пожежної небезпеки. Експерти вважають причиною стихії погодні умови.