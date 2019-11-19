Єнс Столтенберг. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/ua/n129639-kosmos-stane-novou-sferou-viyskovoyi-diyalnosti-nato-stoltenberg.html

Ракурс

НАТО визнає космічний простір своєю новою сферою для військової діяльності. Таку заяву зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час прес-конференції, що відбувалася напередодні саміту країн-членів НАТО.

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Столтенберг висловив сподівання, що завтра міністри закордонних справ НАТО оголосять космос п’ятою сферою військової діяльності Альянсу. Про це повідомила у своєму Twitter журналіст NPR News Террі Шульц.

Слід нагадати, що наразі сферами діяльності НАТО є суша, повітря, море та кібернетичний простір.

Столтенберг уточнив, що визнання космосу сферою військової діяльності НАТО зовсім не означає, що альянс має намір розміщувати там зброю. Але космічний простір буде використовуватися для проведення операцій із захисту та безпеки.

Як раніше писав «Ракурс», Столтенберг заявив, що Україна стане членом НАТО, але для цього їй необхідно провести низку обов’язкових реформ.