Йенс Столтенберг. Фото: censor.net.ua

https://racurs.ua/n129639-kosmos-stanet-novoy-sferoy-voennoy-deyatelnosti-nato-stoltenberg.html

Ракурс

НАТО признает космическое пространство своей новой сферой для военной деятельности. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, состоявшейся накануне саммита стран-членов НАТО.

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Столтенберг выразил надежду, что завтра министры иностранных дел НАТО объявят космос пятой сферой военной деятельности альянса. Об этом сообщила в своем Twitter журналистка NPR News Терри Шульц.

Следует напомнить, что в настоящее время сферами деятельности НАТО являются суша, воздух, море и кибернетическое пространство.

Столтенберг уточнил, что признание космоса сферой военной деятельности НАТО вовсе не означает, что альянс намерен размещать там оружие. Но космическое пространство все же будет использоваться для проведения операций альянса.

Как ранее писал «Ракурс», Столтенберг заявил, что Украина обязательно станет членом НАТО, но для этого ей необходимо провести ряд необходимых реформ.