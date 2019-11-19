Политик Олег Ляшко: Фото: ТСН

https://racurs.ua/n129640-sud-izbiraet-meru-presecheniya-lyashko-translyaciya.html

Ракурс

Бориспольский горрайонный суд 19 ноября рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения для лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко.

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Трансляция судебного заседания запланирована на 14.00. Сторона обвинения просит избрать для бывшего народного депутата меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Как известно, 18 ноября бывший народный депутат Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение по поводу нападения на народного депутата Андрея Геруса. Лидеру «Радикальной партии» сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители расследуют факт драки Ляшко с Герусом в аэропорту «Борисполь», которая произошла 6 ноября. Тогда Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов за инициативу возобновления поставок российской электроэнергии в Украину. При этом представитель «Слуги народа» обвинил Ляшко в работе на олигарха Рината Ахметова.

Напомним, бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко будет судиться с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Политик просит Фемиду признать противоправным и отменить решение НАПК.