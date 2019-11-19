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Ракурс
Взрыв гранаты в Днепре: погиб мужчина. Фото: dp.informator.ua

Взрыв гранаты в Днепре: погиб мужчина (ФОТО)

19 ноя 2019, 13:43
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Взрыв гранаты в Днепре произошел сегодня утром рядом с жилым многоэтажным домом № 33, расположенным по улице Гладкова. Около 6.00 утра жители услышали звук взрыва и вызвали полицию.

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Правоохранители обнаружили во дворе дома обезображенное тело мужчины. Ранения погибшего указывали на то, что смерть наступила в результате взрыва гранаты, сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции.

Взрыв гранаты в Днепре: погиб мужчина. Фото: dp.informator.ua

Личность погибшего уже установлена, ему было 44 года. По данному факту открыто уголовные производства согласно ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Взрыв гранаты в Днепре: погиб мужчина. Фото: dp.informator.ua

По предварительной версии полиции, мужчина хотел свести счеты с жизнью и с этой целью воспользовался боевой гранатой. Правоохранители также отрабатывают другие версии случившегося.

Как ранее писал «Ракурс», в одной из киевских школ ученик во время урока бросил на пол гранату с криком «Ложись».


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