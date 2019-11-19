Россия начала учения ВМФ в Черном море, фото: Минобороны РФ

https://racurs.ua/n129638-rossiya-nachala-ucheniya-vmf-v-chernom-more.html

Ракурс

Военные учения в Черном море снова начала Россия.

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Задействованы свыше 10 кораблей и авиация. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота РФ.

Подразделения отрабатывают задачи по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки. Российские военные также атакуют условный береговой командный пункт.

Сообщается, что будут задействованы 10 кораблей. Привлечены малый ракетный корабль «Вышний Волочек», фрегат «Адмирал Эссен», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Ковровец» и «Турбинист», а также вспомогательные суда.

В район проведения учений направлена и авиация. Количество боевых самолетов не названо.

Ранее военные суда ВМФ РФ преследовали корабли НАТО на учениях Sea Breeze в Черном море. Самолет СУ-24 облетел американский эсминец Carney, который имеет на борту ракеты «Томагавк».