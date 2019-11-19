Росія розпочала навчання ВМФ в Чорному морі, фото: Міноборони РФ

https://racurs.ua/ua/n129638-rosiya-rozpochala-navchannya-vmf-v-chornomu-mori.html

Ракурс

Військові навчання в Чорному морі знову розпочала Росія.

Loading...

Задіяно понад 10 кораблів і авіація. Про це повідомляє прес-служба Чорноморського флоту РФ.

Підрозділи відпрацьовують завдання з ведення морського бою, пошуку і знищення підводного човна. Російські військові також атакують умовний командний пункт на березі.

Повідомляється, що будуть задіяні 10 кораблів. Притягнуто малий ракетний корабель «Вишній Волочек», фрегат «Адмірал Ессен», великий десантний корабель «Азов», морські тральщики «Ковровець» і «Турбініст», а також допоміжні судна.

У район проведення навчань спрямована і авіація. Кількість бойових літаків не названо.

Раніше військові судна ВМФ РФ переслідували кораблі НАТО на навчаннях Sea Breeze в Чорному морі. Літак СУ-24 облетів американський есмінець Carney, який має на борту ракети «Томагавк».